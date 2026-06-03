Lucía Feijoo Viera

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Un oso siembra el pánico en Fukushima y deja cuatro heridos

Lucía Feijoo Viera PI STUDIO

En Japón, cuatro personas han acabado heridas en el hospital tras el ataque de un oso, que se había aventurado en una zona poblada de la ciudad de Fukushima. Tras una persecución agónica en círculos el oso atrapa a una de las victimas. Afortunadamente solo sufrió heridas leves. Luego el animal se paseó por la ciudad de Fukushima a sus anchas. Su presencia obligó a cerrar escuelas y activó alertas policiales en la localidad.