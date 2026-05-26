Lucía Feijoo Viera

Al menos cuatro muertos tras chocar un autobús escolar contra un tren de pasajeros en Bélgica

Al menos cuatro personas han muerto, entre ellas dos adolescentes, tras chocar este martes un autobús escolar contra un tren de pasajeros en un paso a nivel a la altura de Buggenhout, en la región de Flandes, al norte de Bélgica, según informa la prensa local. El accidente se habría producido en torno a las 8:18 de la mañana, en el paso a nivel de Stationsstraat, en Buggenhout. El autobús escolar en el que viajaban siete adolescentes, un acompañante y el conductor ha sido arrollado por un tren de pasajeros al intentar cruzar un paso a nivel con el semáforo en rojo. Más información