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Europa se asfixia en plena primavera

Paraguas, agua y helados en Londres; paraguas, agua y helados en París, lo que es insólito en estos países en mayo. Europa arde estos días y la causa es una cúpula de calor, un anticiclón que se ha estancado encima y no se mueve. Actúa como la tapa de una olla, comprimiendo el aire hacia el suelo, y esto también tiene su explicación: el cambio en la circulación del chorro polar. La situación no va a cambiar hasta que el chorro cambie de patrón y deje entrar otra cosa que saque de ahí al anticiclón. Pero estas cúpulas de calor no son nuevas, de hecho, Europa es, desde hace años, uno de los puntos calientes del calentamiento global.