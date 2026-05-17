Ucrania lanza el ataque de drones contra Moscú más potente de toda la guerra
Al menos tres personas murieron y casi una veintena resultaron heridas hoy en Moscú y su región tras el mayor ataque de drones ucranianos contra la capital rusa, que involucró a más de 80 artefactos no tripulados, según las autoridades locales.
Últimos vídeos
ELECCIONES EN ANDALUCÍA
DIRECTO | Comparecencia informativa con los datos de participación hasta las 14:00
ELECCIONES EN ANDALUCÍA
La participación en Andalucía es del 15,10% a las 11:30 horas, casi igual que en 2022
ELECCIONES EN ANDALUCÍA
Los andaluces ejercen su derecho a voto para elegir al presidente de la Junta de Andalucía
ELECCIONES EN ANDALUCÍA