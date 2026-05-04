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Irán sigue en conversaciones con Omán para un mecanismo que permita el tránsito por Ormuz

Irán aseguró este lunes que continúan las negociaciones con Omán para implementar un mecanismo conjunto que garantice el tránsito seguro de los buques en el estrecho de Ormuz, ahora bajo bloqueo iraní a causa de la guerra con Estados Unidos. “Las conversaciones se han centrado en la elaboración de protocolos y mecanismos específicos para garantizar el tránsito seguro de los buques”, dijo en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.