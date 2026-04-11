Partidarios de Hezbolá protestan frente al Palacio de Gobierno en Beirut
Los manifestantes se reunieron para mostrar su apoyo a Hezbolá y expresar su oposición al presidente Joseph Aoun y al primer ministro Nawaf Salam, así como contra las negociaciones entre el Líbano e Israel.
Últimos vídeos
GUERRA EN UCRANIA
Rusia y Ucrania anuncian el intercambio de 350 prisioneros de guerra
PREMIO A JUAN CARLOS I
Urtasun: "Lo que tiene que hacer el rey emérito es pedir disculpas y rendir cuentas"
MEMORIAS JUAN CARLOS I