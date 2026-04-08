Israel apoya el alto el fuego de Trump, pero avisa de que la tregua no incluye al Líbano
Israel ha mostrado su apoyo al alto el fuego anunciado por Donald Trump en Oriente Medio, aunque ha advertido que no incluye al Líbano. Así lo ha anunciado el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien afirma que no va a parar su lucha contra Hezbolá. Precisamente, esta madrugada Israel ha seguido atacando el oeste del Líbano donde ocho civiles han muerto cuando un artefacto ha impactado contra una cafetería en la ciudad portuaria de Sidón. Por su parte, Irán ha vuelto a lanzar misiles sobre Tel Aviv y en Jerusalén han sonado de nuevo las alarmas.