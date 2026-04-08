Lucía Feijoo Viera

Más de 250 muertos en la mayor ola de ataques de Israel en Líbano: 160 bombas en 10 minutos

Más de 250 personas han muerto y más de 1.100 han resultado heridas este miércoles en Líbano a causa de la última oleada de bombardeos de Israel, han indicado las autoridades libanesas, después que el Ejército israelí asegurara haber lanzado su "mayor ataque" contra supuestos objetivos del partido-milicia chií Hezbolá desde el inicio de la ofensiva contra el país. La Defensa Civil libanesa ha confirmado que el número total de muertos asciende a 254, mientras que otras 1.165 personas han resultado heridas. Por regiones, Beirut acumula la mayor cantidad de muertes, un total de 92 y otros 742 heridos, mientras que en los suburbios de la capital se han registrado 61 muertes y 200 heridos. Más información