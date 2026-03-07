Donald Trump anuncia una nueva "coalición militar" en Latinoamérica contra los carteles
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado una nueva "coalición militar" en Latinoamérica contra los carteles del narcotráfico, durante la cumbre 'Escudo de las Américas' en Miami con líderes de derecha de la región, a quienes dijo que necesita su "ayuda". Más información
Últimos vídeos
ESCUDO DE LAS AMÉRICAS
Donald Trump afirma que Cuba está "en sus últimos momentos de vida"
GUERRA EN ORIENTE PRÓXIMO
Más de 40 muertos en ataques israelíes contra la zona libanesa de Nabi Shit
GUERRA EN ORIENTE PRÓXIMO
Los ataques israelíes continúan causando destrozos en los suburbios del sur de Beirut
ELECCIONES EN CASTILLA Y LEÓN