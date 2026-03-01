Secciones

Miles de iraníes se congregan en la Plaza Enghelab de Teherán para llorar la muerte de Jameneí

Lágrimas, dolor y deseos de venganza. Ese es el estado de los acólitos del líder supremo de Irán, Ali Jameneí, tras conocerse su muerte a manos de Estados Unidos en un Teherán blindado, con numerosos controles de seguridad y las calles vacías. Más información

