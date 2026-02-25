Atlas News

Donald Trump y las claves de su discurso de Estado de la Unión

Donald Trump hace balance en el Congreso sobre su primer año de mandato en un discurso sobre el Estado de la Unión que ha sido el más largo de la historia y en el que una vez más ha vuelto a presumir de su política y de sus ‘logros’. Subrayando que con él Estados Unidos goza de una economía boyante, ha defendido sus controvertidas medidas arancelarias, sus polémicas políticas migratorias e internacionales y se ha jactado tanto de los demócratas como del aumento del gasto para la OTAN, felicitándose al mismo tiempo de la caída de Nicolás Maduro en Venezuela y atribuyéndose también el mérito de la operación que ha acabado con ‘El Mencho’, líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación, en México. Más información