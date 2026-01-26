Secciones

Emotivo homenaje en el hospital a Alex Pretti, el enfermero de Mineápolis abatido por agentes del ICE

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

"Por favor, difundan la verdad sobre nuestro hijo. Era un buen hombre". Con estas palabras de desconsuelo y rabia, una familia estadounidense ha pedido al mundo que preste atención sobre la muerte de Alex Jeffrey Pretti. Más información

