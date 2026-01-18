PI STUDIO

Las autoridades de Indonesia hallan los restos del avión desaparecido el sábado con once personas a bordo

Las autoridades de Indonesia han localizado este domingo los restos del avión de vigilancia ATR 42-500 Turboprop desaparecido el sábado durante un trayecto entre Yogyakarta y Makassar, en el sur de la isla de Sulawesi, con once personas a bordo.