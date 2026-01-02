Secciones

Superviviente del incendio en la estación de esquí suiza Crans-Montana: "Vi a personas completamente quemadas"

Superviviente del incendio en la estación de esquí suiza Crans-Montana: “Vi a personas completamente quemadas"

Lucía Feijoo Viera

Superviviente del incendio en la estación de esquí suiza Crans-Montana: “Vi a personas completamente quemadas"

Lucía Feijoo Viera

Grupos de familiares y supervivientes de la tragedia ocurrida en la fiesta de Fin de Año del bar Le Constellation de la estación de esquí suiza de Crans-Montana, en el cantón francófono de Valais, aguardan desesperadamente noticias de los suyos, mientras se suceden las informaciones acerca de un juego con bengalas como posible detonante del incendio que ha dejado al menos 40 muertos y unos 115 heridos, algunos en situación crítica. Italia, uno de los países que teme se encuentren nacionales suyos entre las víctimas, ha exigido un esclarecimiento de lo ocurrido ante una posible acción "poco responsable" por parte del local.

