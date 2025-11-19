Lucía Feijoo Viera

Rusia ataca Ucrania con 476 drones y 48 misiles y mata al menos a 25 civiles

Rusia atacó esta madrugada Ucrania con 476 drones y 48 misiles que dañaron instalaciones energéticas y otras infraestructuras civiles en una decena de regiones. El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania ha ascendido a 25 el número de muertos, entre ellos tres menores de edad, por el ataque ruso sobre la ciudad de Ternópil, en el oeste de Ucrania, que se ha saldado también con más de 70 heridos. Las víctimas se encontraban en dos bloque de apartamentos que han sido golpeados por drones rusos durante la noche. Las labores de rescate continúan y no se descarta que haya más personas entre los escombros.