Maduro lanza mensaje de apoyo a Petro: "Si tocan a Colombia tocan a Venezuela"
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha querido enviar un mensaje de apoyo a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, así como una advertencia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump por sus acuaciones contra Petro. "Colombia sabe que somos uno solo, hermanos siameses, y lo que sea con Colombia es con Venezuela y lo que sea con Venezuela es con Colombia, Si tocan a Colombia tocan a Venezuela y lo decimos de corazón, sé lo que estoy diciendo", ha asegurado Maduro durante un acto.
