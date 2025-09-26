Lucía Feijoo Viera

Netanyahu, ante la ONU: "Hamás y sus aliados son los enemigos de todos"

Las protestas en la ONU fueron el preludio anunciado del discurso del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en la Asamblea General de la ONU. Algunas delegaciones han abandonado la sala antes de la entrada de Netanyahu. La delegación española ni siquiera ha entrado en la sala. Tras agradecer el apoyo del presidente de EEUU, Donald Trump, en la guerra desatada por los terroristas de Hamás. "Nuestros enemigos son los enemigos de todos ustedes", ha dicho Netanyahu. El mensaje que ha lanzado primero en hebreo y después en inglés ha sido claro: "No os hemos olvidado ni por un segundo, no descansaremos hasta que os traigamos a todos a casa", en referencia a los rehenes en poder de Hamás cuyos nombres ha recordado uno por uno. Mientras leía la lista de los rehenes se escuchaban gritos en la sala. Ha explicado que ha decidido lanzar su mensaje y compromiso mediante un mensaje directo a los pobladores de Gaza. Se ha comprometido al retorno a casa de todos los rehenes. Ha asegurado que el deber de Israel es ganar la guerra contra Hamás.