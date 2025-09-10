Francia vive este miércoles una jornada de protestas contra los recortes del Gobierno, que ha derivado en violentos choques con la policía en varios puntos del país, con especial tensión en el centro de París. Coincidiendo con una de las movilizaciones del colectivo Bloquons Tout, un restaurante ha salido ardiendo, originando una gran columna de fuego en mitad de la calle. La policía evacuó a las personas que se encontraban en el edificio y acordonó la zona.