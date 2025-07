Decenas de palestinos continúan este miércoles la búsqueda de supervivientes y víctimas bajo los escombros tras un ataque aéreo israelí registrado durante la madrugada en la ciudad de Gaza. Según informaron las autoridades sanitarias locales, el bombardeo causó varias muertes y dejó a numerosas personas atrapadas entre los restos de un edificio residencial de tres plantas. Vecinos y familiares, visiblemente agotados, relatan la desesperación de las tareas de rescate. “Llevamos buscando desde el amanecer y todos los esfuerzos han fracasado. No podemos seguir, no somos máquinas, somos seres humanos. No hay comida que nos dé fuerzas para continuar trabajando”, lamentaba Mahmoud al-Nahhal, de 22 años, mientras participaba en la remoción de escombros. “Cada vez que se derrumba un techo, caemos al siguiente piso. No podemos llegar a los desaparecidos”, añadía.