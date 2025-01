Más de 100 delfines muertos han sido encontrados en la costa de la región semiautónoma somalí de Puntlandia, pero la causa de la muerte de estos mamíferos sigue siendo todo un misterio.

El ministro de Pesca de la región, Abdirisak Abdulahi Hagaa, dijo que hasta el momento se habían contabilizado al menos 110 delfines muertos y que se habían tomado muestras para tratar de averiguar lo sucedido: "Hasta ahora, sabemos que su muerte no fue causada por heridas de redes, porque no tenían heridas ni cortes". Además, añadió que las autoridades no contemplaban la contaminación tóxica local, debido a que los peces de la zona no parecían haberse visto afectados, descartando así la teoría de que materiales tóxicos en el agua fueran la causa de la muerte masiva de estos animales.

Residentes y soldados visitaron incrédulos el lugar del misterioso suceso, tapándose la nariz por el olor de los cadáveres.