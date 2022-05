Él no ha fallado. Después de que algunos invitados cancelaran su asistencia, Donald Trump era el más esperado en la Convención de la Asociación Nacional del Rifle. Y el expresidente les ha dicho lo que esperaban y querían oír allí. “La existencia de mal no es razón para desarmar a ciudadanos respetuosos con la ley que saben cómo usar sus armas y proteger a mucha gente. El mal es una de las mejores razones para armar a los ciudadanos respetuosos con la ley”, les ha dicho Trump. Sus palabras provocan el entusiasmo entre los asistentes e indignación entre quienes protestan a las puertas de la Convención. Indignación que va en aumento según se conocen más detalles sobre la matanza de Uvalde. El gobernador de Texas, Gregg Abbot, dice sentirse furioso porque lo engañaron sobre la respuesta policial al tiroteo. Las autoridades reconocen el error por no haber irrumpido antes ante en el aula donde Salvador Ramos masacró a sus víctimas. Tuvo tiempo de disparar más de cien veces. Es más, durante 40 eternos minutos, algunos menores realizaron varias llamadas a emergencias.