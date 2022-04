Pese a la terrible situación que se vive en suelo ucraniano, muchos refugiados están optando por regresar a casa. Según datos oficiales, 537.000 ucranianos habrían vuelto a sus hogares. Retornos que se notan en la frontera, donde las multitudinarias salidas se han convertido en entradas al país. Saben que no tienen nada, que no es seguro, pero no les importa si están junto a sus familiares.