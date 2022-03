La crueldad más cruel ensañándose con los civiles. La vida se les va en esta carrera porque los rusos disparan a matar. Corren con bebés y no dudan en entregárselos a sus salvadores. Empujan carritos, arrastran los pies, cargan con mascotas... Imágenes difíciles de digerir en una invasión en la que no se respeta nada. El Ejército ruso acorrala a los más débiles que saltan obstáculos y lo que sea con tal de subir a los autobuses y huir de Irpin, 45.000 habitantes, junto a Kiev. El bosque es su única ruta de escape en este corredor humanitario no respetado. "No tendrán perdón y llegará su juicio", amenaza Zelenksi sobre el ensañamiento de Rusia con los civiles. Imposible salir. Pueblos destrozados. Bombas en edificios cercanos. Familias asesinadas en plena huida con su vida en una maleta. Sacos para intentar fortalecer algunas ciudades. Y otra imagen de la incredulidad. Esta fosa común a las puertas de Europa donde enterrar a sus muertos en la Chernígov bombardeada.