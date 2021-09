Son miles los afganos que se concentran en la frontera con Pakistán. Esperan en Chamán poder cruzar pero de momento no es posible. "Lo he intentados dos y tres veces pero no me dejan", dice Mohamed. "Hay muchísima gente", comenta este otro joven. En cambio él llegó con 30 familiares desde Kandahar y no tuvieron ningún problema para cruzar la frontera. El Gobierno de Pakistán dijo hace un mes que no permitiría la entrada de ningún afgano y que crearía campos de refugiados cerca de la frontera. Según la Agencia de Refugiados de la ONU, se estima que en Pakistán ya hay cerca de un millón y medio de refugiados afganos mientras que Irán alberga a casi un millón. Naciones Unidas advierte de la crisis humanitaria tras la toma de poder de los talibanes.