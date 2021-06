En la última rueda de prensa previa al decisivo partido ante Eslovaquia, al seleccionador español le han preguntado sobre su futuro ante un mal resultado. "Tengo contrato hasta después del Mundial, pero viendo como me va... Estaría encantado de seguir. No tengo ninguna intención de no cumplir mi contrato". El seleccionador sigue manteniendo que, en función de las estadíasticas, se están haciendo las cosas bien, aunque no se haya reflejado en el marcador. Aún así, entiende las críticas. "Si de algo sabemos los entrenadores es de resultados. Sabemos que en el fútbol hay situaciones que uno no puede controlar. Acepto y entiendo cualquier crítica".

Luis Enrique no ha querido desvelar en rueda de prensa la alineación para no dar pistas al equipo rival, aunque toiene claro que "Eslovaquia nos planteará un partido muy defensivo, se cierra muy bien. Tapan bien los pasillos centrales. No va a ser fácil, vamos a necesitar del apoyo de todos y vamos a intentarlo por todos los medios".

El técnico asturiano reconoce que la presión es alta. "De preocupación estoy a un 7, pero me tengo que centrar en lo que puedo controlar y en eso es en lo que estoy. ¿Convencimiento? El 10. Tengo la sensación que es como la botella de cava que está a punto de descorchar... Creo que en cuanto la descorchemos va a salir de nuevo nuestra mejor versión" ha sentenciado.