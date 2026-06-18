Secciones

Es noticia
Nuevos grados UCOFP CórdobaMario SamperCines de veranoCampaña abonados CCFEl HiguerónCalor CórdobaFin de semanaDecano de ArquitectosIncendio El ZocoEn directo | Foro Mediterráneo
instagramlinkedin
Jaume Collboni: "La reflexión es si es necesario intervenir el mercado de la vivienda"

Jaume Collboni: "La reflexión es si es necesario intervenir el mercado de la vivienda"

PI STUDIO | FOTO: JORDI OTIX

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Jaume Collboni: "La reflexión es si es necesario intervenir el mercado de la vivienda"

PI STUDIO | FOTO: JORDI OTIX

PI STUDIO
RRSS WhatsAppCopiar URL

"La reflexión es si es necesario intervenir el mercado de la vivienda", ha dejado claro Collboni. "La actuación consiste en tener cero pisos turísticos, para que la gente en lista de espera pueda acceder a una vivienda desde el mercado libre. Creo que, en mayor o menor medida, querido alcalde, todos estamos tomando medidas de intervención", ha replicado el regidor de Barcelona. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents