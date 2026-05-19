Secciones

Es noticia
Imputación de ZapateroIván AniaPago con bizumObras CaballerizasBarreras antiembestidaEl tiempoDetenida LuquePP y AdelanteDirecto | Foro NoroesteNuevas fiscalesVigilancia FeriaParque Juan Carlos IPaz Vega-Palomo SpainViviendas Guardia CivilTráfico FeriaVotos calle por calleCalendario electoralElecciones AndalucíaResultados elecciones 17MResultados elecciones CórdobaResultados Elecciones Autonómicas Andalucía
instagramlinkedin
Reglas de juego justas, marco normativo ágil y mejores infraestructuras, las demandas del sector de la alimentación del Noroeste

Reglas de juego justas, marco normativo ágil y mejores infraestructuras, las demandas del sector de la alimentación del Noroeste

J.A. / Foto: Miki López

Reglas de juego justas, marco normativo ágil y mejores infraestructuras, las demandas del sector de la alimentación del Noroeste

J.A. / Foto: Miki López

Oviedo
RRSS WhatsAppCopiar URL

Reglas de juego justas para competir, seguridad jurídica, un marco normativo ágil y buenas infraestructuras. Son, en líneas generales, las demandas del sector de la alimentación expresadas por los representantes de tres de sus referentes empresariales en el Noroeste en el II Foro del Noroeste, organizado por Prensa Ibérica: José Armando Tellado, CEO del Grupo Central Lechera Asturiana; Carlos Villar, director general de Bodegas Protos (Valladolid); y Francisco Duarte, director de Personas de Vegalsa-Eroski (La Coruña).

TEMAS

Tracking Pixel Contents