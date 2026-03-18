Lucía Feijoo Viera

El Gobierno plantea que los empleados pasen un examen médico al ser contratados: la ley de prevención de riesgos, en 5 claves

El Ministerio de Trabajo ha abierto a audiencia pública su anteproyecto de ley para la prevención de riesgos laborales. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, plantea, entre otros, que todos los trabajadores pasen obligatoriamente un reconocimiento médico cuando sean contratados y entren a trabajar en una nueva empresa o cuando ya estén en nómina de la misma, pero se reincorporen de una baja prolongada. Díaz ha pactado con los sindicatos y contra el criterio de la patronal una serie de cambios para minimizar los accidentes de trabajo y estos ahora enfilan el trámite parlamentario. Tardarán todavía unos meses en entrar en vigor, siempre y cuando el Gobierno logre atar los apoyos suficientes en el Congreso. El borrador expuesto a información pública puede sufrir cambios durante esa negociación con los partidos, pero a día de hoy estos son los principales cambios que plantea. Más información