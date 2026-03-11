Lucía Feijoo Viera

La AIE realiza la mayor descarga de reservas de petróleo de su historia

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) abre el grifo a la mayor descarga de su historia. La AIE ha recomendado liberar 400 millones de barriles de su llamado colchón estratégico de reservas para hacer frente a una posible escasez energética derivada por el conflicto bélico en Oriente Próximo. Con esta descarga, la AIE destapará el 33% —o un tercio— de las reservas públicas que disponen la treintena de países miembros de la OCDE. En paralelo, si se suma los 600 millones de barriles industriales obligatorios que mantiene la agencia a esta cifra, el despliegue de barriles desciende hasta cerca del 22,2%.