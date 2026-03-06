Europa Press

El precio de la vivienda libre se dispara un 12,7% en 2025, su mayor alza en 18 años

El precio de la vivienda libre se disparó una media del 12,7% el año pasado, 4,3 puntos más de lo que aumentó en 2024 y su mayor repunte desde 2007 cuando subió un 9,8%. Con la subida de 2025 el precio de la vivienda libre encadenan 12 años consecutivos de incrementos. El de 2025 ha sido el más alto de la serie que se inicia en 2007 y ha más de triplicado por ejemplo el experimentado en 2023 que fue del 4%. Si lo desglosamos, el precio de la vivienda nueva subió una media del 11,3% en 2025, también su mayor alza desde 2007. Con el incremento del año pasado, el precio de la vivienda nueva acumula también 12 ejercicios de alzas. Por su parte, el precio de la vivienda usada se disparó un 12,9% en 2025, también su mayor alza desde 2007, cuando creció un 8,2%. Con este repunte, que casi supera en cinco puntos al de 2024, la vivienda usada también acumula 12 años de subida. Además, el número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se situó en 10.850 en 2025, cifra un 21,4% superior a la de 2024 y la más elevada desde 2022. Con este aumento, el mayor desde el año 2021, las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales retoman los ascensos después de haber encadenado tres años consecutivos de retrocesos. Más información