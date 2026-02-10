Uno de cada tres pensionistas en España vive por debajo del umbral de pobreza: compartir piso se convierte en una necesidad
¿Te has preguntado cómo viven muchas personas mayores con pensiones bajas en España? Uno de cada tres pensionistas españoles percibe unos ingresos que le sitúan por debajo del umbral de pobreza, según un informe elaborado por la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES). Una parte de ellos se ve obligada a recurrir a mecanismos de apoyo —como compartir piso o solicitar ayudas sociales— para llegar a fin de mes.