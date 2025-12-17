Atlas News

Sánchez califica de "error histórico" la medida europea de retirar el veto total a los vehículos de combustión en 2035

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha valorado la medida aprobada en Bruselas para retirar el veto total a la comercialización de vehículos de combustión a partir de 2035 y permitir, en su lugar, una producción "limitada" de este tipo de automóviles hasta alcanzar un 10% de las emisiones de CO2 permitidas en 2021, sobre lo que ha afirmado que es "un error histórico". Más información