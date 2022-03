El diputado del PP. Mario Garcés, preguntaba a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en la sesión de control en el Congreso sobre el impacto que iba a tener la crisis de Ucrania en el empleo. Díaz le respondía que el impacto será significativo y que “esperamos que el PP esté a la altura”. Garcés le insistía en que ni ella misma tiene claro a quien representa y que no se puede estar en “el Gobierno contra el Gobierno” por lo que pedía la dimisión de las ministras Belarra y Montero. La vicepresidenta segunda le hacía al PP una “recomendación humilde”: “no cometan el mismo error que cometieron en la pandemia, no utilicen la guerra de Putin contra este Gobierno, porque no es contra este Gobierno es contra nuestro país”.