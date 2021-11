Ricardo Clos vendió su piso en marzo de este año y tuvo que pagar 3.800 euros por el impuesto de plusvalía. "Creo que no es justo", ha señalado Ricardo. Tras declararlo ilegal el Constitucional, el Gobierno lo ha reformado en un tiempo récord. Ahora se podrá elegir entre dos fórmulas y si no hay ganancias, no lo podrán cobrar los ayuntamientos. Desde el 26 de octubre que se publicó la sentencia del Alto Tribunal, los que hayan vendido, heredado o donado se han librado pagarlo. "Todas las ventas en estos 15 días no van a tributar por este impuesto porque no existe", ha asegurado el abogado Pedro Antonio Pérez Álvarez. Esto ha hecho que muchos se hayan decidido a vender, aprovechando este limbo legal. Aunque el Constitucional cierra la puerta a las reclamaciones, as asociaciones de consumidores recomiendan hacer cuentas y reclamar si ha pagado la plusvalía en los últimos cuatro años.