El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha recibido un cerrado aplauso en la inauguración de la Asamblea General de la institución celebrada este miércoles y se ha referido a sus declaraciones sobre el apoyo a los indultos a los presos del procés, reiterando que sus palabras fueron malinterpretadas. "Creo que son claras las palabras que he dicho, cuando no se quiere interpretar no hay nada que hacer. He hablado siempre del Estado de Derecho, del imperio de la ley, de la monarquía parlamentaria, y creo que se está utilizando una parte de media entrevista que, además, no es literal. Y es igual lo que haya dicho durante días, es exactamente igual y no vale absolutamente nada, nada toda una vida", ha dicho Garamendi emocionado y entre lágrimas.