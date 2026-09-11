Lucía Feijoo Viera

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Mourinho: "La gente le tira piedras a Vinícius porque es un árbol cargado de frutos. El mejor Vinícius va a llegar"

La situación de Vinícius inquieta en el club, por los pitidos del Bernabéu, y el entrenador blanco también se pronunció sobre ello: "En Portugal hay un proverbio que no sé si en España es igual. Dice ‘sólo tiras piedras a los árboles que tienen fruto’. ¿Qué ha hecho Vini aquí en los últimos años? ¿Cuántas Champions ha ganado? ¿Cuántos goles ha metido? Es un árbol con mucho fruto. Y la gente tira piedras porque quiere fruto. Y el mejor Vinícius va a llegar. El del año pasado, cuando el Bernabéu estaba asustado contra el Benfica y acabó con la eliminatoria. Ese Vinícius va a llegar. En una era de datos y estadísticas está muy cerca de su velocidad máxima. Ha batido sus récords en carreras de alta intensidad, récord en balones recuperados, en balones recuperados en el último tercio... Va a llegar". Más información