Secciones

Es noticia
Reparación edificio reloj TendillasCandidatos del PSOE a la Alcaldía de CórdobaCortes de tráfico Vuelta en CórdobaCobertura del paroPleno del Ayuntamiento de CórdobaParo en CórdobaCandidatos IU CórdobaCarracedo Córdoba CFAtropello Puente GenilPSOE concentraciones CeutaIntervención Mezquita-CatedralAsí queda la plantilla del Córdoba CFFallece el sacerdote Juan PereaAviso naranja por calorCrisis de Ceuta
instagramlinkedin
El futbolista del Real Madrid Raúl Asencio fue condenado por un delito contra la seguridad vial al conducir ebrio

El futbolista del Real Madrid Raúl Asencio fue condenado por un delito contra la seguridad vial al conducir ebrio

LP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El futbolista del Real Madrid Raúl Asencio fue condenado por un delito contra la seguridad vial al conducir ebrio

LP

Las Palmas de Gran Canaria
RRSS WhatsAppCopiar URL

El defensa grancanario del Real Madrid, Raúl Asencio, ha sido condenado por un delito contra la seguridad vial tras conducir bajo los efectos del alcohol en el sur de Gran Canaria. La información ha sido adelantada por Atlántico Hoy, que detalla que el jugador aceptó la condena durante un juicio rápido celebrado en agosto.

TEMAS

Tracking Pixel Contents