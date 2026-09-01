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Gabriel Jesús: “No me ofende ser el plan B de Julián Álvarez”

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Gabriel Jesús: “No me ofende ser el plan B de Julián Álvarez”

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El FC Barcelona ha presentado este martes a Gabriel Jesús. El delantero brasileño de 29 años, ex del Arsenal, ha firmado un contrato con la entidad catalana hasta el 30 de junio de 2029. “No me ofende ser el plan B de Julián Álvarez. Lo que me molesta es no jugar al fútbol”, ha asegurado Gabriel Jesús durante su primera rueda de prensa como jugador azulgrana. Más información

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