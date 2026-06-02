LUCÍA FEIJOO VIERA / FOTO: Pablo León

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Sergio Ramos: "Sigo en Sevilla para cerrar la venta del club; el tiempo corre en contra"

Sergio Ramos ha ofrecido este lunes una rueda de prensa en la que ha detallado los motivos que llevaron a su grupo inversor a modificar la propuesta inicial de compra del Sevilla FC, circunstancia que finalmente provocó la ruptura de las negociaciones con los propietarios de la entidad. El central de Camas, acompañado de su socio mexicano, ha comparecido para ofrecer su versión de unos hechos que han generado máxima expectación en un momento deportivo delicado para el club. Ramos ha sido preguntado por cómo ve el futuro de la entidad de Nervión. "Nosotros nos vestimos por los pies, somos leales. Si mejoran nuestra propuesta, yo como sevillista me alegraré. Si un socio viene y hace una oferta mejor que la nuestra, nos alegraremos todos como sevillistas", ha dicho. Más información