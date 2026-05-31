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El Arsenal se olvida del fiasco de Budapest y se lanza a celebrar la Premiere

El Arsenal se olvida del fiasco de Budapest y se lanza a celebrar la Premiere

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El Arsenal se olvida del fiasco de Budapest y se lanza a celebrar la Premiere

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Una marea de camisetas y banderas rojas del Arsenal ha acompañado al autobús del equipo en su celebración de la Premiere en las calles de Londres (Reino Unido). Una rua por todo lo alto que se ha convertido en un acto de apoyo a los jugadores ingleses tras la dura derrota en la final de la Champions ante el PSG. Los aficionados han olvidado rápido el fiasco de Budapest y se han sumado a la fiesta para festejar la primera Premiere League de los suyos en 22 años.

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