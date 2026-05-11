Lucía Feijoo Viera

Simeone: “Miraba el partido ayer y decía: ‘Dejamos dos veces eliminado al Barcelona, ¡Dios mío!’”

El Cholo Simeone ha felicitado al Barcelona por su conquista de la Liga y destaca que es el equipo que mejor juega del mundo, por lo que, a su juicio, ganó una liga “merecidísima”. Un elogio que ha aprovechado para poner en valor lo que hizo el Atlético de Madrid en la Copa y en la Champions frente a los culés: “Yo miraba el partido ayer y decía: ‘Dejamos dos veces eliminado al Barcelona, ¡Dios mío!’”.