Sara Fernández

Tchouameni sobre el racismo: "Hay cosas más importantes que el fútbol"

Aurelien Tchouameni salió satisfecho del 2-1 del Real Madrid sobre el Benfica en el play off de la Liga de Campeones, pero con un mensaje claro: aún hay margen de mejora. El centrocampista francés subrayó que lo fundamental era arrancar la eliminatoria con triunfo, aunque insistió en que el equipo todavía tiene “muchas cosas” por pulir de cara al resto de la temporada. “Seguro que hay muchas cosas que tenemos que mejorar, pero al final hemos ganado este partido, fue lo más importante”, señaló Tchouameni en la zona mixta, antes de apelar a la continuidad en el trabajo. “Tenemos que seguir trabajando y hacer las cosas mejor, pero tenemos mucha confianza en nuestro equipo y vamos a hacer las cosas bien esta temporada”, añadió, reforzando el discurso de ambición en el vestuario blanco. El internacional francés también fue preguntado por la polémica en torno a la sanción a Pastrianni, a raíz del insulto proferido a Vinicius. Tchouameni explicó que, según les trasladó Vinícius, el futbolista habría pronunciado un insulto racista: “Creo que fue la mejor decisión que este tío no juegue el partido. Hay cosas muy importantes que el fútbol”, recalcó, en un mensaje de calma y de reivindicación de lo deportivo por encima del ruido externo. Para el francés, la verdadera victoria fue la conseguida sobre el césped y el paso adelante del equipo en una temporada en la que, afirma, mantienen una gran confianza en sus opciones en la Liga de Campeones.