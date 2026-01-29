Atlas News

Mbappé: “No es normal, no hemos jugado a nivel de Champions el primer tiempo”

El delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, se ha mostrado muy crítico con el equipo tras la derrota contra el Benfica en Lisboa que les deja fuera del Top8 de la Liga de Campeones. "No es normal lo que hemos visto. Teníamos el objetivo claro de estar entre los ocho mejores para bajar la carga y jugar dos partidos menos. Empezamos el partido muy flojos, ellos fueron mucho mejores el primer tiempo, si hubiera acabado 5-1 no se hubiera sorprendido nadie. Su último gol es una vergüenza, pero no cambia nada matemáticamente. Es la historia de una noche que tenemos que olvidar. Era una noche de Champions, pero no hemos jugado a nivel Champions en el primer tiempo. Cada duelo y cada balón dividido era para ellos. Eso es una cuestión de hambre, de determinación y de ganas de hacer ganar al equipo. La derrota es merecida, no hemos jugado para ganar este partido", ha afirmado el delantero francés en la zona mixta tras el encuentro.