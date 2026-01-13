Secciones

Es noticia
Jacobo CCFEl AlamilloPolicía NacionalAsesinato con destornilladorEdificio Junta Andalucía'Cheque-bebé'El CidVirgen de los Remedios
instagramlinkedin
Arbeloa revela cómo fue su charla con Xabi Alonso tras tomar su relevo: “Me deseó lo mejor”

Arbeloa revela cómo fue su charla con Xabi Alonso tras tomar su relevo: “Me deseó lo mejor”

Lucía Feijoo Viera

Arbeloa revela cómo fue su charla con Xabi Alonso tras tomar su relevo: “Me deseó lo mejor”

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

PI STUDIO
RRSS WhatsAppCopiar URL

Alas 13.39 horas Álvaro Arbeloa compareció en la atiborrada sala de prensa de Valdebebas, en la que periodistas y estudiantes del máster de comunicación del club se mezclaban en sus preciadas sillas. Tomó la palabra Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales, que dedicó sus primeras palabras al nuevo técnico: "Querido Álvaro, esta es tu casa. Conoces bien los valores y la exigencia de esta institución. Te ayudaremos a conseguir hacer realidad los sueños de nuestros aficionados". Y después tuvo palabras para Xabi Alonso, al que calificó como "una leyenda del madridismo", e insistió en que la decisión de su salida se ha tomado "de mutuo acuerdo". Más información

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents