Lucía Feijoo Viera

Almeida da la bienvenida a la NFL probándose el casco junto a la mascota de los Miami Dolphins

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha protagonizado un acto promocional en las inmediaciones de la sede del Ayuntamiento de Madrid para apoyar la histórica llegada del partido de la NFL a la ciudad. Durante la presentación, Almeida lució cascos y camisetas oficiales de los Miami Dolphins, equipo que se enfrentará próximamente a los Washington Commanders en el estadio Santiago Bernabéu. Este evento forma parte de la serie de acciones organizadas para promocionar la NFL Madrid Game 2025, que incluye también la Fan Zone en Plaza de España y otras actividades en la ciudad para acercar el fútbol americano al público local y turistas. La iniciativa busca fomentar el deporte y la proyección internacional de Madrid, además de potenciar la imagen de la ciudad en uno de sus mercados turísticos prioritarios, Estados Unidos.