La Fan Zone de los Miami Dolphins en Madrid ya está lista

La Fan Zone de los Miami Dolphins en Madrid ya está lista

Denís IGLESIAS

La Fan Zone de los Miami Dolphins en Madrid ya está lista

Denís IGLESIAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Madrid se convierte en capital del football con un estreno histórico: la NFL disputa por primera vez un partido oficial en España y lo hace en el Santiago Bernabéu. Miami Dolphins, designado como equipo local, se mide a Washington Commanders en plena Semana 11, con el estadio transformado para acoger un campo a escala NFL, videomarcador 360º y toda la liturgia del espectáculo norteamericano. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents