Carolina Marín ha vuelto a entrenarse este lunes después de la grave lesión de la rodilla derecha que sufrió el pasado 4 de agosto en los Juegos Olímpicos de París. cuando se rompió el ligamento cruzado anterior y los dos meniscos.

La deportista ha compartido el vídeo en sus redes sociales escribiendo este bonito mensaje a todos sus seguidores: "Acabar el año de esta manera me hace muchísima ilusión y quería compartirlo con vosotros. Siempre me habéis apoyado cuando me he caído, por eso la felicidad de un día como el de hoy también os pertenece un poquito".