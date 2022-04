Manuel Pellegrini, técnico del Betis, lamentó la derrota de su equipo frente al Elche, pero se mostró convencido de que esta derrota no afectará anímicamente a sus futbolistas de cara a la final de Copa. "Una derrota tiene que afectar en la parte anímica 24 horas. Estábamos ilusionados por meternos en puestos Champions, pero no se pudo dar. Hay derrotas y derrotas, hoy el equipo no tiene nada que cuestionarse. El Elche hizo gol tras una jugada que parte del lateral. Tuvimos dos o tres ocasiones para convertir. Mañana creo que el equipo estará completamente recuperado y pensando en la final del sábado", afirmó.