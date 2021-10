Francia y España juegan mañana la final de la Liga de las Naciones en Milán, Italia. Ellos, los campeones del mundo, son los favoritos, pero el equipo de Luis Enrique ha demostrado que no le teme a nadie. Como no todos los días se juega una final esta mañana, antes del entrenamiento, tocaba foto de familia. Luis Enrique no paró de dar indicaciones, quiere tener controlado hasta el saque inicial. El único quebradero de cabeza de Lucho es como frenar a Mbappé, Griezmann y Benzema. Karim está encantado de compartir delantera con Kylian. Tras perderse el Mundial, Benzema quiere ganar un título con Francia.