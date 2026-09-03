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'El ser querido', 'La bola negra' y 'Los domingos', candidatas para representar a España en los Óscar
La Academia de Cine ya ha anunciado las tres películas que han sido preseleccionadas para representar a España en la próxima convocatoria de los Oscar. Este año las posibles candidatas son ‘El ser querido’ dirigida por Rodrigo Sorogoyen y protagonizada por Javier Bardém y Victoria Luengo, ‘La Bola Negra’ dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo y ‘Los Domingos’ dirigida por Alauda Ruiz de Azúa.